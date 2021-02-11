Yalova'daki çiçek mezatlarında Sevgililer Günü öncesi satışlar 3 kat arttı

Kesme çiçekte söz sahibi illerden Yalova'daki çiçek mezatlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Yalova'daki mezatları devam ediyor.

Kooperatifin Yalova Şubesi depo sorumlusu Burak Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Uzun, "Normal zamanlarda Yalova şubemizde haftada 100 koliye yakın satışımız oluyor ama bu hafta 250-300 koliye kadar çıktık." dedi.

En çok rağbet gören çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirten Uzun, açık artırma usulü satışın gerçekleştiği mezatta bu ürünün fiyatının değişken olduğunu ifade etti.

Uzun, mezatta Yalova'nın yanı sıra Antalya, Mersin, İzmir, Sakarya gibi illerden üreticilerin gönderdiği ürünlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Çevre illerden Yalova'ya çiçek almak için gelenler olduğunu bildiren Uzun, hareketliliğin 14 Şubat'a kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.

Çiçekçi esnaf Özer Semiz de gülün perakende satış fiyatının 15-20 lira olduğunu belirterek, "Sevgililer Günü bu, bir gün. Üreticinin, çiftçinin, emek verenlerin de kazanması lazım. Vatandaşların 5 liralık zammı çiftçilerimize çok görmemeleri lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan