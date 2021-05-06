Yalova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü öncesi satışlar 3 kat arttı
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Yalova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü öncesi satışlar 3 kat arttı

Yalova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü öncesi satışlar 3 kat arttı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, özel gün yaklaşırken son mezadını yaptı. Mezada Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan "dükkancı" tabir edilen esnaf katıldı.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan kooperatifin Yalova Şubesi depo sorumlusu Mustafa Burak Uzun, AA muhabirine, Anneler Günü'nün sektör için en hareketli dönem olduğunu söyledi.

Normalde bir mezatta 20 bin dal ürün satılırken bu hafta 3 kat artışla 60 bine yaklaştığını belirten Uzun, "Koli bazında normalde Yalova şubemizde 60 kilogram satış oluyordu. Bu, yaz aylarına doğru yükseliyor. Şimdi ise 200-250 kilogram satışımız var." dedi.

Sevgililer Günü'nde çoğunlukla kırmızı gül satıldığını anlatan Uzun, Anneler Günü için diğer renklerdeki güller ile gerbera, lilyum gibi çiçeklerin rağbet gördüğünü ifade etti.

Uzun, talep nedeniyle özellikle gül fiyatlarında 2-3 kat artış olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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