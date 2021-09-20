Yalova'da 'süper meyve' aronya için hasat etkinliği yapıldı - Haberler Ekonomi
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Yalova'da "süper meyve" aronya için hasat etkinliği yapıldı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Ekonomi
Yalova'da

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, ana vatanı Kuzey Amerika olan ve "süper meyve" olarak nitelendirilen aronyanın hasadı törenle yapıldı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, ana vatanı Kuzey Amerika olan ve "süper meyve" olarak nitelendirilen aronyanın hasadı törenle yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen meyvenin hasat etkinliği, enstitü yerleşkesinde bulunan aronya bahçesinde gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, törende yaptığı konuşmada, aronya için bu yıl beşinci kez hasat etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye'de aronya üretiminin 2012'de başladığını belirten Boz, "Her geçen yıl üretim alanı genişliyor. Ülkemizin tüm bölgelerinde aronyanın artık yetiştiğini biliyoruz. Bu hasat şenliğimizde Karadeniz Bölgesi'nden gelen üreticiler de var. Aronyanın bu kadar kısa sürede yayılmasının en önemli nedeni bir sağlık bitkisi olması. Özellikle bu pandemi döneminde tüketenler bu özelliğini ifade ediyorlar." diye konuştu.

Boz, bundan sonraki süreçte aronyanın işlenmesine geçileceğini anlattı.

Ürünü işlemek için sanayi tesisleri kurulması gerektiğini kaydeden Boz, "İnşallah ülkemizden bu ürünü ihraç edecek konuma geleceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, TÜRKPATENT tarafından verilen "Yalova aronyası " ve "Yalova kivisi" coğrafi işaret belgelerini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı'ya takdim etti.

Program, Yalova Valisi Muammer Erol, Daire Başkanı Kızılcı, kurum müdürleri ile davetlilerin aronya hasadını başlatması ve aronya içerikli ikramların yapılmasıyla son buldu.

AA / Sıtkı Yıldız - Ekonomi Haberleri
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