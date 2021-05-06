Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
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Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim

Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova Altınova Belediyesi zabıta ekipleri, içinde bulunduğumuz ramazan ayı ve kısıtlamaların yaşandığı günlerde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Yalova Altınova Belediyesi zabıta ekipleri, içinde bulunduğumuz ramazan ayı ve kısıtlamaların yaşandığı günlerde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri kasaplarda denetimler gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetledi. Zabıta ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, esnafı ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri "Dinamik Denetim Modeli "ile denetleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri; vatandaşların, sağlıklı ve kurallara uygun gıda maddeleri tüketebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak et ve tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri; işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden incelemede bulundu. Ekipler, kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarında çalışanları, maske, mesafe, temizlik ve eldiven kullanımı konusunda da uyardı.

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve halkın sağlığına önem veren esnafımıza da teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getiren esnaf ise, "Altınova Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları yerinde ve olumlu buluyoruz. Bu tür uygulamaların yapılmasını hem biz işletmeciler hem de tüketiciler için daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştular. - YALOVA

Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim
Yalova'da et ve tavuk reyonlarına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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