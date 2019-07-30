Yalova 90. Yıl Spor Salonu yeni sezona hazırlanıyor

Yalova 90. Yıl Spor Salonu 2019-2020 sezonu öncesinde modernize edildi. 2014 yılında faaliyete geçen spor kompleksi Yalova'da salon sporlarının yükünü çekiyor. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, 90. Yıl Spor Salonunda yenileme çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip ediyor.

Spor salonunun bu sezon Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Voleybol Bayanlar 2. Liginde mücadele eden Yalova takımlarının iç saha maçlarının haricinde ulusal ve uluslararası birçok salon sporu müsabakalarına ev sahipliği yapması bekleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Kapalı spor salonunda zemini olduğu gibi yeniledik. Eski parkede çok büyük sıkıntılar vardı. Onları hallettik. FIBA onaylı basketbol potaları aldık. Sağ olsun bakanlığımız talimatıyla genel müdürlüğümüz bize ödenek çıkardı. İki potanın maliyeti 175 bin TL. Soyunma odaları çok bakımsızdı. Bütün birimleriyle tadilattan geçirdik. Eski spor salonumuz yıkıldıktan sonra birçok faaliyetin yapılması için yeni salonumuzda birimler için yer oluşturduk. Tribünler ve protokol bölümü tamamen yenilendi. Kırık dökük koltuklar yenilendi. En önemlisi de salonumuzda yağmur olukları yoktu. Bu yüzden dolayı yağış olunca duvarlar hep su alıyordu. Bu meseleye de çare bulduk. Duvarların rutubet almasını da engelledik. Salon müsabakalarında yeni sezon başlayana kadar salonumuzun ufak tefek eksiklerini de gidereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - YALOVA

Kaynak: İHA