Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geldi

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak dün Kayseri'ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak dün Kayseri'ye geldi.

Yeni sezonda yoluna Süper Ligde devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor'da çalışmalar başlıyor. Yeni sezonda son 2 sezondur yaşadığı sıkıntıları yaşamamak için yeni sezon planlaması ve transferler için dün Kayseri'ye gelen teknik adam Yalçın Koşukavak kolları sıvadı. Koşukavak, tesislerde Sportif Direktör Ali Naibi ile görüşmelerine yaparken bugün başkan Berna Gözbaşı ile görüşmelerine devam edeceği belirtildi öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı