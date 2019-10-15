Yalçın Koşukavak: Bu ligin bir gerçeği var, geriye düşmeyeceksiniz

15.10.2019 19:08

TFF 1'inci Lig'de haftasonu karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile oyuncular Musa Araz ve Çağatay Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA