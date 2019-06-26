Yakutiye Milli Eğitim'de Kıvanç dönemi

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cihan Kıvanç atandı. Erzurum'da birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan Kıvanç, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cihan Kıvanç kimdir?

1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Hınıs Atatürk İlköğretim Okulu ve Şair Nef'i İlköğretim Okulunda öğretmenlik yaptı. 2009 yılında Hilalkent Anadolu Lisesine Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2012-2013 yıllarında Pasinler Ortaokulu Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Şube Müdürü olarak Köprüköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. 2015 yılı Temmuz ayında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. 2016 yılından bu tarafa Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Cihan Kıvanç evli iki çocuk babasıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA