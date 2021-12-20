Yakutiye Belediyespor liderliğe devam dedi

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyespor, sahasında Kars 36 Spor'u İsmail Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazanarak liderliğini devam ettirdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 8. Hafta maçında kendi saha ve seyircisi önünde Kars 36 Spor'u konuk eden Yakutiye Belediyespor, 50. Dakikada İsmail Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ilk devrenin son haftasına lider girdi.

Erzurum GSİM Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 4 Nolu Sahada oynanan maçı Emre Can Furuncu yönetirken, Mert Omay ve Alper Yıldırım kendisine yardımcılık yaptı.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Onur Çolak üstlendi. Karlı zeminde soğuk bir havada oynanan karşılaşmada 200 dolayında Erzurumlu futbolsever Yakutiye Belediyespor'a tribünlerde destek vererek galibiyette rol oynadı.

İlk tebrik Başkan Uçar'dan

Yakutiye Belediyespor'un genç bir kadro ile BAL'da fırtına gibi esmesi Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve kurmaylarını da gururlandırıyor.

Teknik Patron Kurtulay Öksüz ile yardımcıları Sadrettin Deniz ve Yasin Yıldırım idaresindeki Kırmızı-beyazlı takımın ligde üst üste seri galibiyetler alarak liderliğini devam ettirmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Uçar, "Kulüp yönetimimizi, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda Erzurumspor'u Süper Ligde, Yakutiyemizi de 3. Ligde görürüz" dedi.

Teknik Patron Kurtulay Öksüz ve talebeleri ise şampiyonluk yolunda dev bir engeli daha geride bırakmanın coşkusunu yaşarken, desteklerinden dolayı Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve ekibine teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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