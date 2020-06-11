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Yakupköyspor Transfere Hızlı Başladı

Balıkesir 1.Amatör Küme Merkez Grubu takımlarından Yakupköyspor dış transferde 7 isim ile anlaşırken iç transferde ise 3 isimle yeniden anlaşma sağladı.

Yakupköyspor Transfere Hızlı Başladı
11.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:52

Balıkesir 1.Amatör Küme Merkez Grubu takımlarından Yakupköyspor dış transferde 7 isim ile anlaşırken iç transferde ise 3 isimle yeniden anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Yakupköyspor daha öncede takımda görev yapan 43 yaşındaki Sevizan Gül'ü takımın başına getirirken vakit kaybetmeden de transferler gelmeye başladı. Merkez temsilcisinde Tarık Gözükan'dan sonra dış transferde 7 isim ile anlaşıldığı açıklandı.

Yakupköyspor; geçen sezon Balya Belediyespor forması giyen Kayhan Efe, Nergizspor ve Köylüköyspor formalarını giyehn Hüseyin Görkem Cici, Şabanlarspor ve Karaman 1071 Spor formalarını giyen Mehmet Şentürk, Yakupköyspor ve Balıklıspor formalarını terleten Ahmet Teke, Kepsut Belediyespor ve Ovaköyspor'da oynayan Fırat Aydoğuş, Nergizspor'da oynayan İsmail Asal ile Yakupköyspor ve Balıklıspor formalarını giyen Halil İbrahim Çakır'ı transfer etti.

Merkez temsilcisinde iç transferde ise Hamza Tüfekçi, Muhammed Abdülbaki Yıldızdağı ve Serhat Bardak ile yeniden anlaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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