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Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

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Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup ekiplerinden Yahyalıspor; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elbistanspor'u 86. dakika Ali Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup ekiplerinden Yahyalıspor; ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elbistanspor'u 86. dakika Ali Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Yahyalıspor ikinci maçında ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Elbistan Sentetik Saha

Hakemler: Günay Doğukan Yılmaz xx, Murat Oruç xx, Ömer Erdoğan xx

Elbistanspor: Kenan Karademiz xx, Emircan Sönmez xx, Erkan Özgen xx, Kadir Çağlın x, Umut Tunç x, Kenan Abdullah Çiftcioğlu xx, Mehmet Doğan x, Ömer Erdoğan x, Muhammet Kadir Arslan x, ( Deniz Yılmaz Okçu dk. 46 x), Halil İbrahim Kahraman x, (Enes Türk dk. 46 x), Şahin Çıglı x, (Yağızcan Şenocak dk. 10 x)

Yahyalıspor Ömer Anıl Polat xxx, Devlet Karataş xxx, Ali Yılmaz xxx, Gökhan Savranlar xx, (İsmail Dayı dk. 62 x), Latif Aydemir xxx, Hasan Yazgan xxx, Can Ölçer xxx, Resul Özgen xx, (Eray Ergin dk. 62 x),Osman Şentürk xx, (Hasan Pamuk dk. 62 x), Harun Yıldırım xxx, (Mustafa Saylağ dk. 78 x), Beytullah Özcan xxx (Nufil Mustafa Ünal dk. 90+2 ?)

Gol: Ali Yılmaz (dk. 86) (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

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