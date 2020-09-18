Yahudi yerleşimcilerden Filistinli çiftçilere saldırı
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Yahudi yerleşimcilerden Filistinli çiftçilere saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde zeytin fidanları diken Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerden Filistinli çiftçilere saldırı
18.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:10

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde zeytin fidanları diken Filistinli çiftçilere saldırdı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Asira El-Kıbliyye beldesinde İsrail makamlarınca el konulma riskiyle karşı karşıya olan topraklara zeytin fidanları dikmeye çalışan bir grup Filistinli çiftçi ile aktivist, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinlilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olayda şu ana kadar yaralanan olmazken, İsrail askerlerinin arbedeyi görüntüleyen gazetecilere de saldırdığı belirtildi.

Asira El-Kıbliyye beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti çevresinde bulunan Filistin beldeleri son yıllarda Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor, İsrail makamları da Yahudi yerleşim birimi inşa etme hedefiyle bu topraklara el koymaya çalışıyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esat Fırat
Esat Fırat
AA Editörü
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