Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti!
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Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti!

04.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:14
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu, özeti ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yağmur: Kıyamet Çiçeği filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmini izleyecek olanların merak ettiği Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir, Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım, yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Gözaltına alınınca, okulu bırakır ve müzik yapmaya karar verir. Memleketi olan Hopa'ya gittiğinde çocukluk aşkı Seher'le karşılaşır. Şenol, Akçaabatspor'da oynayan bir futbolcudur, Trabzonspor'a transfer olmak üzeredir, yeni tanıştığı Elena'ya ilk görüşte aşık olur. Olaylar, bir noktada birbirine temas eder; farklı yaşamlar, ortak kader ve tek öyküde birleşir.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Aydın

Oyuncular: Altan Erkekli, Erkan Kolçak Köstendil, Hüseyin Avni Danyal, Settar Tanrıöğen, Engin Hepileri

Tür: Müzikal, Drama

Yapım Yılı: 2014 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Aralık 2014 Cuma

Senaryo: Onur Aydın

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı 'Yağmur: Kıyamet Çiçeği' filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.

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