Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti!

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YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım, yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Gözaltına alınınca, okulu bırakır ve müzik yapmaya karar verir. Memleketi olan Hopa'ya gittiğinde çocukluk aşkı Seher'le karşılaşır. Şenol, Akçaabatspor'da oynayan bir futbolcudur, Trabzonspor'a transfer olmak üzeredir, yeni tanıştığı Elena'ya ilk görüşte aşık olur. Olaylar, bir noktada birbirine temas eder; farklı yaşamlar, ortak kader ve tek öyküde birleşir.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Aydın

Oyuncular: Altan Erkekli, Erkan Kolçak Köstendil, Hüseyin Avni Danyal, Settar Tanrıöğen, Engin Hepileri

Tür: Müzikal, Drama

Yapım Yılı: 2014 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Aralık 2014 Cuma

Senaryo: Onur Aydın

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı 'Yağmur: Kıyamet Çiçeği' filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.