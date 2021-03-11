Yağlı güreş sezonu mayıs ayında Antalya'da başlayacak
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Yağlı güreş sezonu mayıs ayında Antalya'da başlayacak

11.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:58
Yağlı güreş sezonu mayıs ayında Antalya'da başlayacak

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, müsabakaların mayıs ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak başlayacağını bildirdi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, müsabakaların mayıs ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gerekli tedbirler alınarak başlayacağını bildirdi.

Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki 2021 Yılı Yağlı Güreş Sezonu Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nda, organizasyonların başlamasıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu ve Sağlık Bakanlığıyla temasa geçtiklerini söyledi.

Görüşmelerinde, pehlivanların ve güreşseverlerin bu konuda hassasiyetleri olduğunu ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, "Antalya'daki Kumluca Güreşleri normalde nisan ayının 14-15'inde oluyordu. 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri'yle inşallah bu yılın yağlı güreş sezonunu başlatma kararı aldık. Güreşleri hepimiz çok özledik. Hayırlısıyla Kumluca'da güreşlerimiz başlayacak." diye konuştu.

Salgın dönemindeki spor faaliyetleriyle ilgili kuralların belli olduğunu ve yağlı güreş için de benzer prosedürlerin uygulanacağını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı.

"Gerekli izolasyon şartlarını oluşturulup, hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlara uyarak, pehlivanlarımızın testlerinin de yapılmasıyla Kumluca'da Allah'ın izniyle er meydanlarını açacağız. Bunun teknik şartnamelerini de oluşturduk. Şu anda olimpik güreşler devam ediyor. Biz zaten açık havada güreş yapıyoruz. Pandemi koşullarına bağlı olarak hepimizin hayatındaki kısıtlamalar normalleşmeye geçsin istiyoruz. O tarihlerde pandemi hayatımızı nasıl etkilerse, ona da hükümetimizin ve valiliklerimizin aldığı kararlar doğrultusunda, bakanlıklarımızla paralel uygulamaya geçeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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