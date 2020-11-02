Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
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Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak

02.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:42

-Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak -Sivas'ta sert geçen kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, 2021 yılında tamamlanması planlanan tünelle kabus olmaktan çıkacak Sivas'ta sert geçen kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, 2021...

-Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak

-Sivas'ta sert geçen kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, 2021 yılında tamamlanması planlanan tünelle kabus olmaktan çıkacak

SİVAS - Sivas'ta sert geçen kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, 2021 yılında tamamlanması planlanan tünelle kabus olmaktan çıkacak.

Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan bin 700 rakımlı Yağdonduran mevkii, kış aylarında yoğun buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Yağdonduran geçidinde, Kış aylarında ulaşımın aksamaması ve kazaların önlenmesi için 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran tünelinde çalışmalarda sona gelindi. Sivas Valisi Salih Ayhan, ilçe temasları kapsamında çalışmaların devam ettiği Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Programa, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Ahmet Özyürek ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran Tüneli'nde beton kaplama işinin bittiğini, tünelin 2021 yılında tamamlanacağının altını çizdi. Vali Ayhan, "Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak" dedi.

Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak
Yağdonduran kabusu bu tünelle son bulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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