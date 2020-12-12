Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği
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Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği

12.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:38
Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği

Turkcell, Türkiye'nin tarayıcısı ve arama motoru Yaani ile uzaktan eğitime olan desteğini Nisan ayından beri sürdürdüğünü belirtti.

Turkcell, Türkiye'nin tarayıcısı ve arama motoru Yaani ile uzaktan eğitime olan desteğini Nisan ayından beri sürdürdüğünü belirtti. YaaniTarayıcı mobil uygulamasından EBA TV kısa yoluna giren Turkcell'li öğrenciler canlı ders yayınlarını internet kotasından düşmeden izliyor.

Turkcell, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yanlarında olmaya devam ettiğini duyurdu. Pandemi döneminde TV+ uygulaması üzerinden EBA TV'yi takip eden öğrencilere kesintisiz erişim imkanı sunan Turkcell, Nisan ayından beri YaaniTarayıcı ile de bu alandaki desteğini sürdürdüğünü bildirdi.

ÖĞRENCİLER, DERSLERİ KOTALARINDAN DÜŞMEDEN ÜCRETSİZ OLARAK TAKİP EDEBİLİYOR

Türkiye'yi kendi arama motoruna sahip ülkeler arasına taşıyan Yaani, uzaktan eğitime katkı sunabilmek için EBA TV'deki canlı dersleri ücretsiz hale getirdi. YaaniTarayıcı mobil uygulamasının ana sayfasında EBA TV kısa yoluna tıklayan Turkcell'li öğrenciler, canlı dersleri kotalarından düşmeden ücretsiz olarak takip edebiliyor. Eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından bugüne kadar binlerce öğrenci derslerini YaaniTarayıcı üzerinden ücretsiz olarak izleyebildi.

"EBA TV YAYINLARI YAANİ'DEN 1 MİLYON DAKİKA İZLENDİ"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Türkiye'nin Turkcell'i olarak pandemi döneminde de öğrencilerin eğitimlerine destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tansuğ, "Türkiye'nin internet tarayıcısı Yaani ile eğitime desteğimizi pandemi döneminde de sürdürüyoruz. YaaniTarayıcı üzerinden Turkcell'liler EBA TV canlı yayınlarını internet kotalarından yemeden izlemeye devam ediyor. Öğrencilerin uzaktan eğitimle yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasından bu yana YaaniTarayıcı'dan EBA TV canlı yayınları yaklaşık 1 milyon dakika izlendi" diye konuştu.

"PLATFORMA ERİŞİM HIZLARINI İSE 100 MBİT'E YÜKSELDİ"

Turkcell'den yapılan açıklamalara göre, "Uzaktan eğitimin başladığı Mart ayından itibaren öğrencilere destek veren Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB ücretsiz internet desteğini 3 GB ilave ile toplamda 6 GB'a çıkarmıştı. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilere 12 ay boyunca üyelik tanımlama hakkı veren Turkcell, sabit internet kullanıcılarını da EBA sistemine erişimlerini için kotaları kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcıların platforma erişim hızlarını ise 100 MBit'e yükseltmişti. Ayrıca YaaniTarayıcı ile Turkcell'li öğrenciler 1 GB'a kadar kendi internet kotalarından harcamadan ödevleri için de araştırma yapabiliyor."


Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği
Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği
Öğrencilere EBA TV'de kotasız internet desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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