Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Katar kulübüne bonservis ödeyecek

Al Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın teknik direktörü olması için gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Suudi kulübü Xavi için sözleşme fesih bedelinin ödeneceğini belirtti.

5 MİLYON EURO

Barcelona'nın Xavi için 5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. İspanyol hoca, bu sezon yeniden altyapıya yönelen kulüple uzun vadeli bir projeye atılacak. Xavi'ye bu sezon alınacak sonuçlar için sabır gösterilecek.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet