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Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Katar kulübüne bonservis ödeyecek

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Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Katar kulübüne bonservis ödeyecek

Katalan devi Barcelona'da Xavi Hernandez dönemi resmen başladı. Al Sadd kulübü, Xavi'nin Barcelona'ya geçmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Barcelona, Al Sadd kulübüne teknik direktör ödeme yapacak.

Al Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın teknik direktörü olması için gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Suudi kulübü Xavi için sözleşme fesih bedelinin ödeneceğini belirtti.

Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Arap kulübüne bonservis ödeyecek

5 MİLYON EURO

Barcelona'nın Xavi için 5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. İspanyol hoca, bu sezon yeniden altyapıya yönelen kulüple uzun vadeli bir projeye atılacak. Xavi'ye bu sezon alınacak sonuçlar için sabır gösterilecek.

Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Arap kulübüne bonservis ödeyecek

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