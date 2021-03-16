Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederken Milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. İngiliz basını ve Liverpool taraftarları ise Ozan için övgü dolu sözler kullandı. İngiliz yorumcu milli futbolcumuz için, "Ozan markette gezerken sepete öylesine atılan bir transfer değil" dedi.

Son haftalarda ligde zor günler geçiren Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı mağlup ederek moral bulurken maçın yıldızı Ozan Kabak oldu.

90 dakika sahada kalan Milli futbolcu, 6 top uzaklaştırma, %86.8 pas isabeti ile oynarken 3'er kez ikili mücadele ve hava topu mücadelesi kazandı. Liverpool, maçtan sonra Twitter hesabından genç futbolcu için 'Büyük performans!' derken Ozan Kabak'ın maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

KLOPP: BÜYÜK BİR BAŞARIYLA GÖREVİNİ TAMAMLADI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise "Ozan Kabak, Phillips ile üst üste ikinci maçına çıktı. Gerçekten çok iyi oynadı. Traore'nin müthiş bir hızı var, onu savunmak çok zordur. Büyük bir başarıyla görevini tamamladı" sözlerini kullandı.

İngiliz basını, Ozan Kabak'ın performansı hakkında "Oyunu çok zekice okudu, hamleleri çok yerindeydi. Geriden pas ile oyun kurma yeteneğini gösterdi. Phillips ile iyi bir uyum yakalamışa benziyor. Gerçek bir Liverpool oyuncusu gibi oynadı. Ozan Kabak eğer bu performansını sürdürürse Liverpool'da uzun vadeli kalabilir. Sezon sonunda bonservisinin alınması için bu performansını korumalı" yorumları yapıldı.

"OZAN, MARKETTE SEPETE EKLENMİŞ BİR TRANSFER DEĞİL"

Liverpool'un eski oyuncularından, yorumcu Jamie Carragher da "Ozan ve Phillips sürekli birbirlerine yardım etti. Stoper tandemi işte böyle olmalı. Savunmada müthiş bir ortaklık kurdular. Gece yaptıkları işte tam olarak buydu" dedi.

Bir diğer İngiliz yorumcu Kevin Hatchard, "İnsanlar, Liverpool'un acele bir şekilde Ozan Kabak'ı transfer ettiğini sanıyor. Öyle değil. Liverpool aylardır Ozan'ı izliyordu. Markette gezerken sepete öylesine atılan bir transfer değil. Araştırılarak, istenilerek yapılan bir transferdi" diye konuştu.