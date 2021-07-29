Wolfsburg yeni sezonda Kiğılı giyecek
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Wolfsburg yeni sezonda Kiğılı giyecek

Wolfsburg yeni sezonda Kiğılı giyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarından Kiğılı, futbola yatırımını sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarından Kiğılı, futbola yatırımını sürdürüyor. Azerbaycan Milli Takımı'nın ardından Kızılyıldızla anlaşmaya varan firma, Almanya'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg ile de imzaları attı.

Türkiye'nin köklü erkek giyim markalarından Kiğılı, Almanya'nın en önde gelen kulüplerinden Wolfsburg ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Geçtiğimiz ay Azerbaycan'da gerçekleşen imza töreniyle Azerbaycan Futbol Federasyonu'yla anlaşmaya varan marka, ardından da Sırbistan'ın en önemli futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile imza atmıştı. Kiğılı bu kez de Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Wolfsburg ile anlaştı. Bugün gerçekleşen imza töreninde Wolfsburg yöneticisi Stefan Grupp ile Almanya'nın efsane futbolcularından Pierre Littbarski hazır bulundu. Toplantıda konuşan Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Futbol tüm dünyada en çok ilgi gösterilen, en çok izlenen en önemli spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri bir araya getiren çok önemli bir yere sahip. Bizde yıllardır sporun ve sporcusun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörde örnek bir duruş sergiliyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Almanya en çok önem verdiğimiz ülkelerden biri. Wolsburg sponsorluğumuzun yanında aynı zamanda Köln Futbol Kulübü'nün, DEG Düsseldorfer EG Buz Hokeyi takımının ve KEV Krefeld Pinguine Buz Hokeyi takımının da resmi kıyafet sponsoruyuz. Bu çalışmalarımız Almanya'ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemin göstergesidir. Bundesliga'da mücadele veren bir futbol takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İşbirliğimizin hayırlı olmasını ve Wolsfburg'a yeni sezonda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da sponsorluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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