Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi
Maçı izlemeye gelen seyirciler Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler final maçı öncesi Merkez Kort önünde aşı karşıtları gösteri düzenledi.
Maçı izlemeye gelen seyirciler
Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler final maçı öncesi Merkez Kort önünde aşı karşıtları gösteri düzenledi.
Karşılamayı takip etmek isteyen seyircilerden alana girişte Kovid-19 aşısını olduklarını ispatlamaları istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci