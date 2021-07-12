Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi
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Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Maçı izlemeye gelen seyirciler Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler final maçı öncesi Merkez Kort önünde aşı karşıtları gösteri düzenledi.

Maçı izlemeye gelen seyirciler

Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler final maçı öncesi Merkez Kort önünde aşı karşıtları gösteri düzenledi.

Karşılamayı takip etmek isteyen seyircilerden alana girişte Kovid-19 aşısını olduklarını ispatlamaları istendi.

Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi
Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi
Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi
Wimbledon Tenis Turnuvası final maçı öncesi aşı karşıtları gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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