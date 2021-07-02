Where the Crawdads Sing Filmi
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Where the Crawdads Sing Filmi

Where the Crawdads Sing Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Where the Crawdads Sing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Where the Crawdads Sing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kuzey Carolina'daki küçük bir kasaba olan Barkley Cove'da 'bataklık kızı' hakkında çılgınca söylentiler çıkar. On yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamayı öğrenmek zorunda kalan Kya, hakkında söylendiği gibi vahşi bir kız değildir. Onun hayatı, kendisine okuma yazma öğreten ve onu şiirle tanıştıran Tate ile tanışmasıyla sonsuza dek değişir. Ancak çok geçmeden Tate onu terk eder. Aradan geçen onca zaman sonra Kya, Tate'in ölümünün baş şüphelisi olarak görülür.

Yönetmen: Olivia Newman

Senaryo: Lucy Alibar, Delia Owens

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt, Harris Dickinson, David Strathairn, Taylor John Smith , Michael Hyatt , Eric Ladin, Ahna O'Reilly, Luke David Blumm, Sterling Macer Jr., Jojo Regina, Jayson Warner Smith, Calvin Williams, Suzette Lange

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Where the Crawdads Sing

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.06.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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