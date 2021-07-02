Where the Crawdads Sing Filmi
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Kuzey Carolina'daki küçük bir kasaba olan Barkley Cove'da 'bataklık kızı' hakkında çılgınca söylentiler çıkar. On yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamayı öğrenmek zorunda kalan Kya, hakkında söylendiği gibi vahşi bir kız değildir. Onun hayatı, kendisine okuma yazma öğreten ve onu şiirle tanıştıran Tate ile tanışmasıyla sonsuza dek değişir. Ancak çok geçmeden Tate onu terk eder. Aradan geçen onca zaman sonra Kya, Tate'in ölümünün baş şüphelisi olarak görülür.
Yönetmen: Olivia Newman
Senaryo: Lucy Alibar, Delia Owens
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt, Harris Dickinson, David Strathairn, Taylor John Smith , Michael Hyatt , Eric Ladin, Ahna O'Reilly, Luke David Blumm, Sterling Macer Jr., Jojo Regina, Jayson Warner Smith, Calvin Williams, Suzette Lange
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Where the Crawdads Sing
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.06.2022
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Kaynak: InterSinema.com