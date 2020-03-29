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West Ham United, Mikel Arteta, The Sun, Spor

West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi

West Ham United Kulübü İkinci Başkanı Karren Brady, takımlarındaki 8 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduklarını duyurdu.

29.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:45
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi

West Ham United Kulübü İkinci Başkanı Karren Brady, takımlarındaki 8 futbolcunun koronavirüs belirtisi gösterdiğini ve evlerinde karantinada olduğunu açıkladı.

The Sun'daki köşe yazısında konuya açıklık getiren Brady, Arsenal ile oynanan maçın ardından Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra tüm takıma yapılan testler sonucunda 8 oyuncuda belirtiler çıktığını açıkladı.

West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi

"ŞÜKREDELİM Kİ UFAK ŞEKİLDE ATLATIYORLAR"

Brady açıklamasında, "Tüm futbolcularımızın hafif de olsa semptomlar gösterdiğini söylemeliyim. Şükretmeliyiz ki sadece bu kadar ufak şekilde atlatıyorlar. Hepsi şu an aileleriyle evlerinde karantina altındalar ve iyi görünüyorlar" sözlerini kullandı.

Brady ayrıca geçtiğimiz günlerde söylediği sezonun tamamen erteleneceği düşüncesini "Liglerin tamamlanması Temmuz'a kadar sürecek. Plan bu. Bitirilmesi için düşülen süre Temmuz'u gösteriyor" ifadelerini kullandı.

West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi

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West Ham United Kulübü İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi

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