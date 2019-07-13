Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'ya 15 milyon euro ödeyecek

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi. Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi. Hollanda basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

SOKAKTA DURAN ARACI PARÇALAMIŞTI

Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçen ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti.

YOLANTHE TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Hollanda basını Sneijder'in Yolanthe Cabau'nun istediği 19 milyon euroyu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euroya anlaştığını bildirdi. Yolanthe Cabau da sosyal medya hesabından Sneijder ile olan karelerini sildi.

(NTV)