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BBC

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray Teknik Direktörlüğü

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder'in hayatı, gazeteci Kees Jansma tarafından kaleme alındı.

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray Teknik Direktörlüğü
26.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:50

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, en büyük hayalinin gelecekte Galatasaray Teknik Direktörü olmak olduğunu söyledi. Sneijder, "Burada asıl amacımı ifade ediyorum, iyi bir kulübün teknik direktörü olmak. ve o kulübü zaten biliyorum; Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. ve bu da olacak" dedi.

Hollanda Milli Takımı'nın en fazla forma giyen futbolcusu rekorunu elinde bulunduran Sneijder'in hayatı, gazeteci Kees Jansma tarafından kaleme alındı. Yarın yayımlanacak olan kitabın adı da "Sneijder".

De Telegraaf gazetesinin bazı bölümlerini yayımladığı kitaba göre, Sneijder, 4 yasındaki oğlu Xess Xava'nın annesi olan Yoalnthe Cabau'dan ayrılmasıyla ilgili olarak kendisini suçladı.

İstanbul'a taşındıktan sonra "hayatın kendilerine gülümsediğini" söyleyen Sneijder, Katar'a transferinin ardından sorunların başladığını anlattı.

Sneijder ve Cabau, 2010 yılında evlendikten sonra 2012 yılında ünlü yıldızın Galatasaray'a transferinin ardından İstanbul'a taşındı.

Oyunculuk mesleğinde her zaman hırsları olan Yolanthe, İstanbul'dayken RTL kanalıyla bir sözleşme imzaladı. Bu çiftin, sık sık Hollanda'ya seyahat etmesi ve yakınlarıyla birlikte olmasını sağladı.

Sneijder'in 2017'de Nice ile sözleşme imzalasının ardından ailecek Fransa'ya taşındılar. Yolanthe, RTL ile sözleşmesini burada da sürdürdü.

'Doha'da her şey yanlış gitti'

Ancak ünlü futbolcunun 2018'de Katar'ın El Garafe takımına transferi, Sneijder ailesinde sorunların başlamasını da beraberinde getirdi. Doha'da her şeyin yanlış gittiğini söyleyen Sneijder, "Birbirimizi yeterince göremedik. Evliliğimiz geriye gitmeye başladı" dedi.

Wesley Sneijder'in futbolu bırakmasının ardından, çiftin hayali ABD'ye taşınmaktı. Yolanthe,nin oyunculuk kariyerini geliştirmesi için buna karar vermişerdi. Ancak, Katar sonrası araya giren soğukluk ve Wesley'in aniden futbolu bırakma kararı, bu planın sadece hayal olarak kalmasına neden oldu.

'Gece hayatına dalarak kontrolden çıktım'

Sneijder, "Bu, suçluluğumu daha da arttırıyor. Çünkü benim yüzümden her şey yanlış gitti" dedi. Bu dönemde "gece hayatına dalarak kontrolden çıktığını" anlatan ünlü yıldız, şunları söyledi:

"Yolanthe'nin yokluğunda kötü arkadaşlarla, kadınlarla ve içkiyle vakit geçirdim. Bedenim onlarla olsa da kalbim hep Yolanthe ile birlikteydi. En sonunda birçok yalan ve kıvırmadan sonra, dürüst oldum ve her şeyi itiraf ettim. Yolanthe'nin hiçbir suçu yok. Hata, şöhret, ego, güç ve şehvetti... Daha sonra da hepsinin arından acı, gelip beni buldu. Hayallerimin kadınını kaybettim ve ailemi mahvettim."

Wesley-Yolanthe çifti, geçen yıl Mart ayında ayrılmaya kararlarını açıkladılar. Ancak henüz resmen boşanmadılar. Yolanthe, oğlu ile birlikte, oyunculuk eğtimi için gittiği ABD'nin Los Angeles kentinde yaşıyor.

Çalkantılı ayrılık sürecinde güvenini kaybettiğini ve evliliğinde uğruna mücadele edecek bir şey kalmadığını söyleyen Yolanthe, Los Angeles'te huzuru bulmayı umduğunu söylüyor.





'10-15 milyon euro kaybettim'

Wesley Sneijder, biyografisinde, mali durumu ve gelecek planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar dolu dolu yaşadığını belirten eski yıldız, Türkiye'deki inşaat yatırımının da aralarında bulunduğu bazı ticari girişi nedeniyle 10-15 milyon euro kaybettiğini söyledi.

Biyografi kitabında, ekonomik olarak işlerin aniden ters gittiğini belirten Sneijder'in, şu sözleri de yer aldı:

"Şu anda İbiza'daki restoranımı yeniliyoruz. Ama tabii bu yatırım işe yaramıyor. Türkiye'de yeni dairelere yatırım yaptım. Bu proje halen devam ediyor. ve böylece birçok şekilde 10-15 milyon euro para kaybettim. Evet korkunç ama ölümcül değil. Şimdi çok fazla bir gelir olmasa da hala ayaktayım. Daha 36 yaşındayım ve devam ediyorum."

BBC
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