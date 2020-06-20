Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Mainz'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Werder Bremen, bitime 1 hafta kala 2. lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bundesliga'da 4 şampiyonluğu bulunan Bremen, son maçını kazansa bile lige veda edebilir.

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Werder Bremen, Mainz'a konuk oldu. Ligin sondan ikinci sırasında bulunan Bremen, rakibine 3-1 mağlup oldu ve Bundesliga 2'ye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Aldığı yenilgilye 28 puanda kalan yeşil beyazlılar, en yakın rakibi Fortuna Dusseldorf'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Son hafta maçında Köln'le karşılaşacak Werder Bremen'e galibiyet dahi yetmeyebilir. Ligin son haftasında Fortuna Düsseldorf, Union Berlin'i yenerse, yeşil beyazlılar Bundesliga 1'e veda edecek.

40 YIL SONRA LİGE VEDA EDEBİLİR

1899 yılında kurulan ve 40 yıl sonra küme düşme tehlikesiyle başbaşa kalan Werder Bremen'in Bundesliga'da 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Almanya Bundesliga'da son iki sırada yer alan takımlar küme düşerken sondan üçüncü takım 2. Lig'de 16. sırada bulunan ekiple ligde kalma mücadelesi veriyor.