Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu

Türkiye'nin çeşitli illerinden genç bilişimciler, webmaster platformu r10.net'in organizasyonuyla İzmir'de bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden genç bilişimciler, webmaster platformu r10.net'in organizasyonuyla İzmir'de bir araya geldi.

r10.net Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin, yaptığı açıklamada, Bornova ilçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcı sayısını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 100 kişiyle sınırlandırdıklarını belirtti.

Etkinlikte dijital sektörlerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin sunumlara ağırlık verildiğini bildiren Çetin, "Genç bilişim ve girişimcilerle ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bizim onlar için neler yapabileceğimizi de konuştuk. Dijital yatırımlar noktasında da gençlerle fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve desteklemelerle dijital sektöre ilginin arttığına işaret eden Çetin, özellikle oyun sektöründe Türk gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST gibi etkinliklerle dijital sektöründe büyümenin hız kazandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu tarz etkinlik ve festivallerin desteklenmesi ve gençlerin dijital konulara teşvik edilmesi önem arz ediyor. Bir Google, bir Facebook, bir WhatsApp'ın değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin değerine yaklaşıyorken, gelecek için gençlere, yazılıma, dijital işlere daha fazla ağırlık vermemizin önemi büyük."

Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu

Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

 Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

 Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Temel Karamollaoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:17:06. #1.11#