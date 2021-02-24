Webhelp, saha hizmetleri şirketi Teknofix'i bünyesine kattı

Avrupa'nın öne çıkan çağrı merkezlerinden Webhelp, son 5 yılda hızlı bir büyüme gösteren saha hizmetleri şirketi Teknofix'i bünyesine kattı.

Webhelp Türkiye açıklamasına göre, 2020 sonunda tamamlanan bu satın alma ile Webhelp, Teknofix hisselerinin yüzde 100'üne sahip olurken, hizmet portföyüne saha hizmetlerini de ekledi. "Yerinde hizmet" için atılan bu adımla, iş ortaklarına uçtan uca müşteri yönetimi çözümlerinin sağlanması amaçlanıyor. Geliştirilecek yeni çözümler ile sahada satış, teslimat, kurulum, teknik destek, yüz yüze müşteri hizmetleri gibi farklı çalışma modelleri hizmet portföyüne katılacak.

2011 yılından bugüne Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Teknofix, son 5 yıldır hızlı büyüme grafiğini sürdürüyor. Bu yıl üst üste 4'üncü kez Deloitte Fast 50 listesinde yer alan Teknofix, 1.200 çalışanı ile ayda 150 binden fazla haneye yerinde kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlıyor.

"Kurum kültürümüzü bir adım daha güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Webhelp Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Metin Tarakçı, Teknofix'in bugüne kadar toplam 3,7 milyon hane ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, "İnanıyoruz ki Webhelp çatısı altında Teknofix çok daha farklı rekorlara koşarken, Webhelp olarak bizler de yüzde 100 müşteri memnuniyetini ve uçtan uca hizmet yönetimini esas alan kurum kültürümüzü bir adım daha güçlendireceğiz. Webhelp Türkiye olarak ülkemizdeki yatırımlarımızı ve istikralı büyümemizi sürdürerek, 2021 yılında 1 milyar TL ciro hedefimize de emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım kararlarını alırken, hizmet portföyünü genişleterek müşteri memnuniyetini artıracak ve iş ortaklarına katma değer sağlayacak uygulamaları göz önünde bulundurduklarını aktaran Tarakçı, "Bu birleşmeyle uçtan uca müşteri deneyimi konusunda fark yaratacak projeler üzerinde çalışmaya devam ederek, geleceğin iş yapış modeli olacağına inandığımız 'insan-teknoloji' hibriti üzerinde yapılanmamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknofix Genel Müdürü Ulaş Civil de teknoloji odaklı yaklaşım ve fark yaratan çözüm önerileriyle her zaman en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Teknofix olarak, dünyanın birçok ülkesinde 75 binin üzerinde çalışanı olan Webhelp ile büyüme enerjimizi ülke sınırlarının dışına taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Stratejik bir birleşme ile dahil olduğumuz Webhelp grubunun önemli bir parçası olarak, yolumuza çok daha güçlü devam edeceğimize inanıyorum. Çok yakında saha hizmetleri alanında geliştirmeye devam ettiğimiz yeni hizmetlerimizi açıklamaya başlayacağız. Webhelp çatısı altında kurumsal iş ortaklarımızın uçtan uca müşteri hizmetleri ihtiyaçlarına yenilikçi ve teknoloji ile güçlendirilmiş çözümler sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık