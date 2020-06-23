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WBA Dünya şampiyonu Manuel Charr, Türk boks kulübü EC BOXING'e transfer oldu

Türk ve Türkiye hayranı olan ve geçtiğimiz yıllarda iki kez Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, altın kemerini hediye eden Müslüman Dünya Şampiyonu Mahmoud 'Manuel' Charr, merkezi Hamburg'da bulunan dünyanın dev kulüpleri arasındaki EC BOXING'e transfer oldu.

WBA Dünya şampiyonu Manuel Charr, Türk boks kulübü EC BOXING'e transfer oldu
23.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:45

Türk ve Türkiye hayranı olan ve geçtiğimiz yıllarda iki kez Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, altın kemerini hediye eden Müslüman Dünya Şampiyonu Mahmoud 'Manuel' Charr, merkezi Hamburg'da bulunan dünyanın dev kulüpleri arasındaki EC BOXING'e transfer oldu.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin 13 kez, Mike Tyson'un ise 11 kez beline taktığı WBA dünya şampiyonluk kemerinin 2017 yılından beri sahibi olan 35 yaşındaki Müslüman boksör Manmuod 'Manuel' Charr, Türk kulübü EC BOXING ile sözleşme imzalayarak resmi transferini gerçekleştirdi. EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Ağır Sıklette bir çok boksör yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Mahmoud'un kulübümüze geçmesiyle birlikte resmi olarak ağır sıklette dünya şampiyonluk kemerimiz de olmuş oldu. Bundan sonraki hedefimiz böylesine kaliteli ve başarılı bir boksörü hak ettiği şekilde dünyanın zirvesinde maçlara çıkararak, dünya devleriyle karşılaştırmaktır. Mahmoud'a olan güvenim sonsuzdur. Kendisi çok hırslı ve çalışkan bir boksördür Kendisiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Mahmoud 'Manuel' Charr: "Hedefim dünya devlerini bir bir devirmek"

Erol Ceylan ile uzun yıllardan beridir tanıştığını söyleyen dünya şampiyonu Mahmoud Charr, "Kendisi şu an dünyanın en iyi promotörlerinden birisidir. Çok büyük bağlantıları var ve boks dünyasında saygın bir isim. Geçtiğimiz yıl da dünyanın en iyi promotörü seçilerek kalitesini ispatladı zaten. Şu an beni hedeflerime ulaştıracak olan en iyi ismin Erol Ceylan ve EC BOXING olduğuna inancım tamdır. Bundan sonraki karşılaşmalarımı Amerika'da gerçekleştirmek istiyorum, tabiki mümkün olursa Türkiye'de de ringe çıkacağım. bunun da planlarını yapıyoruz. Erol Ceylan'ın benim bu hayallerimi gerçekleştirecek en uygun promotör olduğunu düşünerek, hiç düşünemeden sözleşmeye imzayı attım. Türkiye, Suriye ve yaşadığım ülke olan Almanya'ya yeni dünya şampiyonlukları yaşatmak için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.

Vedat Alyaz: "Çok iyi bir karar"

EC BOXING ve Mahmoud Caharr'ın uzun yıllardan beri basın danışmanlıklarını gerçekleştiren Vedat Alyaz, bunun çok iyi bir karar olduğunu vurgulayarak, "Mahmoud bir dünya şampiyonu, Erol Ceylan'da dünyanın en iyi promotörü unvanını sahip. Ben bunun çok iyi bir birlikte çalışma olduğuna inanıyorum. Kulübümüzde Charr'ın yanı sıra Erkan Teper, Ali Eren Demirezen gibi Türk boksunun ağır sıkletleri de zirveye çıkmak için gün sayıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yeni transfer ettiğimiz Viktor Faust'un da önümüzdeki günlerde dünyanın zirvesinde yerini alacağına inanıyoruz. Ayrıca Fatih Keleş, Alpay Yaman, Volkan Gökçek ve bunların yanı sıra yirminin üzerinde şampiyon boksörümüz de dünya şampiyonluğu için var güçleriyle çalışıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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