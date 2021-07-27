Wayne Rooney, oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı
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Wayne Rooney, oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı

Wayne Rooney, oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstlenen eski yıldız futbolcu Wayne Rooney, antrenmanda bir pozisyon esnasında oyuncusu Jason Knight'ın sakatlanmasına yol açtı.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstlenen eski yıldız futbolcu Wayne Rooney, antrenmanda bir pozisyon esnasında oyuncusu Jason Knight'ın sakatlanmasına yol açtı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, oyuncu eksikliği nedeniyle takımının antrenmanına katılan Rooney, bir pozisyon esnasında 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu Knight ile çarpıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanı yarıda bırakan ve sağlık kontrolünden geçen Knight'ın ayak bileğinden sakatlandığı ve sahalardan 8 ile 12 hafta arası uzak kalacağı belirtildi.

Futbol kariyeri boyunca 764 maçta 313 gole imza atan 35 yaşındaki Rooney, 2020'den bu yana Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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