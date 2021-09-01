Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı
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Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Icardi, son paylaşımıyla yine ortalığı salladı. Futbol dünyasının en tanınan simalarından biri haline gelen Wanda, yasaklanan fotoğraflarına rağmen yine cesur bir pozunu paylaştı. Bu fotoğrafa 22 dakikada tam 97 bin beğeni geldi.

Futbol dünyasının 'kötü yenge'si olarak bilinen Wanda Icardi, sosyal medyada yine zirveye oturmayı başardı.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı

Bir zamanlar Maxi Lopex'le birlikteyken takım arkadaşı Mauro Icardi'ye gönlünü kaptıran Wanda, uzun süredir Arjantinli futbolcuyla evli.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı

Wanda'nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla.

FOTOĞRAFLARI YASAKLANMIŞTI

Instagram, daha önce Wanda'nın cesur pozlarına engel koymuştu.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı

Ancak Wanda bunları pek umursamıyor. 34 yaşındaki güzel menajerin havuz başından yaptığı paylaşıma etkileşim yağdı. 8 milyon takipçili Wanda, 20 dakika içinde tam 97 bin beğeni aldı.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı
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Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı - Haberler Spor
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