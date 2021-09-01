Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Icardi, son paylaşımıyla yine ortalığı salladı. Futbol dünyasının en tanınan simalarından biri haline gelen Wanda, yasaklanan fotoğraflarına rağmen yine cesur bir pozunu paylaştı. Bu fotoğrafa 22 dakikada tam 97 bin beğeni geldi.