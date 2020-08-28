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Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı

Hollanda temsilcisi RKC Waalwijk'in formasını giyen orta saha oyuncusu Anas Tahiri maç sonu yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı. Belçika asıllı Faslı oyuncu, "Teklif aldım ancak kulübüm bunu yeterli görmedi. İstenilen teklifi alırlarsa gitmeme izin verecekler" ifadelerini kullandı.

28.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:31

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündeminde olan Anas Tahiri, takımı RKC Waalwijk'in maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

Kulübün teklifi düşük bulduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, istenilen teklifin gelmesi durumunda transferine izin verileceğini de belirtip "Beşiktaş'tan resmi bir teklif aldım ancak kulübüm bunu yeterli görmedi. Ben de konuyu bir süre için oluruna bırakmaya karar verdim. İstenilen teklifi alırlarsa gitmeme izin verecekler" dedi.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA TER DÖKTÜ

Belçika'da doğan fakat ülkesi Fas'ın altyapı milli takımlarında oynayan Tahiri, U23 takımıyla 3 maça çıktı. Hollanda temsilcisi Waalwijk'te kariyerini sürdüren oyuncu, profesyonel kariyerine Belçika'nın Lierse takımında başlamış ve 2018'te Hollanda'ya gitmişti.

Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı
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