Volvo Cars Daqing fabrikası yüzde 100 iklim-nötr elektrikle çalışıyor

Volvo Cars’ın Çin’in, Daqing kentindeki fabrikası, artık yüzde 100 iklim-nötr elektrikle çalışıyor ve aynı noktaya geçen yıl ulaşan Chengdu’daki diğer büyük fabrikayı takip ediyor.

CARMEDYA.COM – Volvo Cars'ın Çin'in, Daqing kentindeki fabrikası, artık yüzde 100 iklim-nötr elektrikle çalışıyor ve aynı noktaya geçen yıl ulaşan Chengdu'daki diğer büyük fabrikayı takip ediyor.

Daqing'in eklenmesiyle, Volvo Cars'ın küresel üretim ağı artık yüzde 90'a yakın iklim nötr elektrikle çalışıyor. Bu durum, şirketin üretim operasyonlarını 2025 yılına kadar iklim-nötr hale getirme hedefine ulaşması için atılmış önemli bir adım.

Heilongjiang eyaletindeki Daqing tesisi, yıllık CO2 emisyonlarını yaklaşık 34.000 ton azaltacağı tahmin edilen, biyokütleden (yüzde 83) ve rüzgar enerjisinden (yüzde 17) elde edilen elektrikle çalıştırılacak.

Daha spesifik olarak söylemek gerekirse, Daqing'i besleyen biyokütle enerji santralleri, yerel ve sürdürülebilir kaynaklı tarım ve ormancılık kalıntılarını kullanacak.

Endüstriyel Operasyonlar ve Kaliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela yaptığı açıklamada, "Volvo Cars'ta sürdürülebilirlik, güvenlik kadar önemlidir. İddialı iklim hedeflerimize ulaşabilmek için, üretim ağımızdan kaynaklanan emisyonlarla başa çıkabilmemiz büyük önem taşıyor. Daqing'in yüzde 100 iklim-nötr elektrikle çalıştırılmasından çok memnunum" dedi.

Volvo Cars, Daqing'in yanı sıra diğer Çin tesislerinde de emisyon azaltma konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Son aylarda yerel tedarikçileriyle yakın temas halinde olan şirket, onları yüzde 100 iklim-nötr güce geçmeye teşvik etti. Şimdiye kadar alınan yanıtlar ise çok olumlu oldu.

Volvo Cars'ın 2025 yılına kadar iklim-nötr üretim operasyonlara geçme hedefine ulaşması için, iklim-nötr elektrik ve ısıtmaya geçmesi gerekiyor. Volvo Cars'ın bu hedefe ulaşması için, hükümet ve iş dünyasında sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesini destekleyen yerel ortaklar bulması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Javier Varela şunları söyledi; "İklim hedeflerimize ancak tedarikçilerimizle birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Çin'de aldığımız destekler bizi cesaretlendiriyor. Üretim endüstrisi için sürdürülebilirlik alanında bir mihenk taşı olmayı hedefliyoruz."

Volvo Cars'ın iklime duyarlı üretim hedefi, şirketin iklim planının bir parçası. Bu plan otomotiv endüstrisindeki en iddialı planlardan biri. Planın en önemli bölümü, Volvo Cars'ın 2030 yılına kadar, ürün gamında yalnızca elektrikli otomobillerin yer aldığı, tamamen elektrikli bir otomobil markası olma hedefi.

Ancak plan, elektrifikasyon yoluyla egzoz emisyonlarını düşürmenin ötesine geçiyor ve aynı zamanda şirketin daha geniş operasyonlarında, tedarik zincirinde ve malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi alanlarda da karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Bu ve diğer adımların, kısa vadede, 2018 ile 2025 arasında, otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 azaltması bekleniyor. Volvo Cars, 2040'a kadar iklim-nötr bir şirket olmayı hedefliyor.

Kaynak: Carmedya.com