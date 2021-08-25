Volvo, Beşiktaş'a yeni sezon için şarj edilebilir araç teslim etti

Beşiktaş Kulübünün sponsorları arasında yer alan Volvo, şarj edilebilir yeni araçlarını düzenlenen lansmanla siyah-beyazlı kulübe teslim etti.

Beşiktaş Kulübünün sponsorları arasında yer alan Volvo, şarj edilebilir yeni araçlarını düzenlenen lansmanla siyah-beyazlı kulübe teslim etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Fatih Avşar, Enis Ulusoy, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular Gökhan Töre, Welinton Souza, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Necip Uysal, Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Magnus Boman katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Sporun, futbolun bir şov haline geldiği dünyada sponsorların önemi her geçen gün artmaktadır. Sponsorlarıyla yürüyen kulüplerin aldıkları desteklerle daha başarılı oldukları malumdur. Üç yıldır bize sponsorluk yapan ve araçlarıyla destek veren, ekonomik destek sağlayan Volvo'ya teşekkür ediyorum. Volvo dünyanın en sağlam araçlarından biri. Son zamanlarda çevre kirliliği, iklimdeki sıkıntılar üzerinde de sorumluluk sahibi ve dünyamızın geleceğinin nasıl olacağı belli olmadığı bir dönemde elektrikli araçlarla dünyamıza destek veriyor. Volvo'ya dünya insanları adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki destek oldunuz. 3 yılın üstüne devam ediyoruz. Umarım uzun yıllar daha beraber oluruz." diye konuştu.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Magnus Boman ise şunları kaydetti:

"Üç yıldır devam eden premium partnerliğimize yeni bir boyut kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk senemizde sadece bir otomobil değil yaşam tarzı sunacağımızı söylemiştik. Biz insan odaklı bir markayız. Yolcularımızı ve etrafımızdaki insanları önemsiyoruz. İklim değişikliği çalışmalarımızın ana başlıklarından biri. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için otomotiv sektörüne büyük sorumluluk düşüyor. Volvo olarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız. 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı planlıyoruz. Bizimle aynı kaygıları paylaşan Beşiktaş'a şarj edilebilir araçlarımızı sunmaktan gurur duyuyoruz."

Tanıtımda kullanılan aracın şarj ünitesini başkan Ahmet Nur Çebi ve Boman birlikte takarken, Boman ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın ve takım kaptanı Atiba'ya sembolik olarak araç anahtarı teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul