Volkswagen Up Gtı Kaç Paradan Satılacak

CARMEDYA.COM – Volkswagen en küçük otomobili olan Up'ın GTI versiyonunun fiyatını belirledi. Volkswagen Up GTI kaç paradan satışa sunuldu?

Volkswagen Up GTI kaç paradan satılacak



Fiyatlar, üç kapılı versiyonda 18,990 $'dan başlıyor. Beş kapı versiyon için 19,543 $ isteniyor. Bu, GTI'ın en uygun fiyatlı modeli standarttan 6,118 $ daha pahalı olacak. Model 1.0 litrelik üç silindirli turbo motor ile geliyor. 115 HP güç ve 200 Nm tork değeri sunuyor. 1.0 TSI motor 0-100 hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlıyor.

Modelin maksimum hızı 195 km/s. Beş farklı dış renk seçeneği modelde sunulmuş. Bunlar Saf Beyaz, Koyu Gümüş, Siyah İnci Tornado Kırmızı ve Costa Azul olarak sıralanıyor. Standart donanımda 5 inçlik bilgi-eğlence sistemi, klima, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir aynalar ve ön sis lambaları standart olarak sunuluyor.

