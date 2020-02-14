Volkan Şen ve Muhammed Şengezer, Timsah'a rakip oluyor

14.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:46

Bursaspor'un eski oyuncularından Volkan Şen ve kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak maçta Adana Demirspor formasıyla yeşil-beyazlı takıma karşı sahada ter dökecek.



Daha önce yeşil-beyazlı formayı giyen Volkan Şen ve Muhammed Şengezer, TFF 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanacak Bursaspor-Adana Demirspor karşılaşmasında Timsah'a karşı forma giyecek.



Volkan iki sene sonra Bursa'da



Bursaspor'da 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra birçok farklı kulüpte oynayan Volkan Şen, Adana Demirspor formasıyla pazar günü Bursaspor taraftarının önüne çıkacak. Tecrübeli futbolcu, rakip olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na en son Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun 31. haftasında oynanan maçta Konyaspor formasıyla gelmişti. Şen, Bursaspor kariyerinde çıktığı 186 maçta 30 gol kaydederken 37 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı kulübe toplam 6 milyon 100 bin avro bonservis ücreti kazandırmıştı.



Muhammed Şengezer ilk kez



Bursaspor'a, Adana Demirspor formasıyla bir başka eski futbolcusu daha rakip olacak. Yeşil-beyazlı kulübün alt yapısından yetişen kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak mücadelede eski kulübüne karşı ilk kez forma giyecek. Sezon başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e giden genç file bekçisi, sezonun devre arasında İstanbul ekibinden Adana Demirspor'a kiralanmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA