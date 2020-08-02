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Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocasına methiyeler düzdü. Zeynep Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim" notu paylaştığı fotoğraf oldukça beğenildi.

02.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:53

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini başarılı şekilde koruyan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel tatilin tadını çıkarıyor. Instagram'dan sıkça paylaşım yapan Zeynep Demirel, son paylaşımında kocasına övgüler yağdırdı.

"DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜYMÜŞ"

Zeynep Sever Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim. Fonda 'Cennetten Çiçek' şarkısının çaldığını varsayın. N'aber yakışıklı" notuyla eşi Volkan Demirel ile olan fotoğrafını paylaştı.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü

TAKİPÇİLER, VOLKAN'IN GÖBEĞİNİ İÇİNE ÇEKMESİNE TAKILDI

Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken Volkan Demirel'e yapılan yorumlar ise güldürdü. Volkan'ın nefesini tutarak poz verdiğini savunan takipçiler, "Kaptanın baklavaları gitmiş", "Volkan abi, göbeğini o kadar içe çekme boğulacaksın Allah korusun", "Kaptan göbeği sal" gibi yorumlar dikkat çekti.

HERAKLES KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Herakles Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Haber Yorumları (3)
XD: bende süper çizgi kahraman ayı yogiye benzetiyorum
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
SERİ GETİR: KARDEŞİM KÖZ GETİR ORDAN
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
VOLKİ: bana DAYI derler
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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