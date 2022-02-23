Volkan Demirel'den Mancini, Arda Güler ve Emre Mor açıklamaları

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılma sürecinin yanı sıra, Mancini'ye yaptığı mektuplu şampiyonluk göndermesi, Arda Güler ve Emre Mor hakkındaki düşünceleri, futbolculuk kariyeri, sosyal medyanın etkisi ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerden ayrılma kararını ilk olarak Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'e açtığını belirten Volkan Demirel, takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından başkan Ali Koç'a talebini ciddi olarak ilettiğini söyledi.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrılıp bir süre yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptıktan sonra Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşan Volkan Demirel, Play Spor'da yayınlanan Tele Spor programında Orkun Yazgan'ın konuğu olarak birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Karagümrük'ün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve Türkiye Kupası hedefleri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Fatih Karagümrük'te olmaktan çok keyif alıyorum. Her zaman Futbol takımlarını bir aile olarak görürüm. Çok iyi bir ekibiz ve birbirimizi iyi anlıyoruz. Farioli'ye de çok teşekkür ediyorum, Süper Lig'de geriden oyun kurmayı en iyi yapan takımlardan biriyiz. Takımda giriş vardı ama gelişme ve sonuca giderken sorunlar yaşanıyordu. Şu an bulunduğumuz yer, bu takımın kaliteli kadrosuna yakışmıyor. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Türkiye Kupası hedefimiz de var. Futbolda doğru, sonuçtur. Kazandığın sürece haklısındır, yenildiğin sürece de başarısızsındır" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili konuşan Demirel, başkan Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlatırken, "Geçen sezonun sonlarına doğru Selçuk Şahin'e ayrılacağımı söylemiştim. Emre'ye de söyledim... 'Neden?' diye sordu, ben de 'Artık kendi başımıza bir şeyler yapmalıyız.' dedim. Başkan bana 'Neden ayrılmak istiyorsun?' dedi. Ben de 'Kalmamı isterseniz kalırım ama kendimi görmek istiyorum.' dedim. O dönem gelen teklifler de vardı, ekibimi de oluşturmaya başlamıştım. Yaz bitince beIN SPORTS teklif yaptı ve bana değerli hissettirdi. Başkana 'Müsaade ederseniz ayrılmak istiyorum.' dedim. O da 'Biraz daha bekle, bakarız.' dedi. Daha sonra Vitor Pereira geldi, ben de başkana talebimi daha ciddi şekilde ilettim" cümlelerini kurdu.

Demirören Haber Ajansı - Spor