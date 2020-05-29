Voleybolda TFL'den 3 takviye daha Axa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi genç ağırlıklı bir kadro oluşturan Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, dış transferde 3 anlaşma daha sağladı.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi genç ağırlıklı bir kadro oluşturan Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, dış transferde 3 anlaşma daha sağladı. İzmir temsilcisi Spor Toto'dan orta oyuncu Ahmet Tümer, İnegöl Belediyespor'dan orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan eski liberosu Hüseyin Şahin'le el sıkıştı. TFL Altekma, daha önce Milas Belediyespor'dan pasör Eren Öner, Kocaeli Kağıtspor'dan pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, Haliliye Belediyespor'dan smaçör Yüksel Mandıracı, Arhavi Voleybol'dan libero Mehmet Özbek ve Brezilyalı smaçör Brezilyalı Hugo Hamacher ile anlaşmıştı.

Kaynak: DHA