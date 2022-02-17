Voleybolda 20. hafta heyecanı
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AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
EFELER, AYDIN (İHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak mücadelelerle start alacak. Haftanın ilk günü Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa B.Şehir Bld., Sultanlar Ligi'nde de Eczacıbaşı Dynavit ile Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmaları oynanacak.
Efeler ve Sultanlar Ligi'nde 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak maçların programları şu şekilde:
Efeler Ligi
Yarın
20.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor
19 Şubat Cumartesi
13.00 Cizre Bld. - Altekma
15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto
16.00 Afyon Bld. - Bingöl Solhan Spor
16.00 Sorgun Bld. - Yeni Kızıltepe Spor
18.30 Halkbank - Galatasaray
20 Şubat Pazar
17.30 Fenerbahçe - Ziraat Bankkart
Sultanlar Ligi
Yarın
17.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor
19 Şubat Cumartesi
14.00 Yeşilyurt - Kuzeyboru
20 Şubat Pazar
13.00 VakıfBank - Mert Grup Sigorta
14.00 Fenerbahçe - PTT
15.00 Karayolları - Galatasaray
15.00 Nilüfer Bld. - Sarıyer Bld.
16.00 Bolu Bld. - Türk Hava Yolları - İSTANBUL