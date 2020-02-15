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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Tuncay Sevim, Sadettin KıralBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra...

15.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

Beylikdüzü İhtisas: Açelya Özman, , Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse )

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, (Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever)

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 58 dakika (15, 22, 21)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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