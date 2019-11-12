Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Esat DanziliVakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili
VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Atlıer, Merve Nezir)
Setler: 25-14, 25-11, 25-20
Sare: 65 dakika (21, 19, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.