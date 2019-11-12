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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Esat DanziliVakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova...

12.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:00
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili

VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Gizem Güner, Cansu Özbay, Pınar Atasever, )

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Atlıer, Merve Nezir)

Setler: 25-14, 25-11, 25-20

Sare: 65 dakika (21, 19, 25)

Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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