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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Erhan AlparslanPTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen,...

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)

Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 32, 33, 28, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İbrahim Ünal, Galatasaray, Sigorta, Uçak, Spor, Haberler

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