Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

14.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:00
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaNilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç, Gizem Güner Örge, Guimaraes, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay)

Setler: 17-25, 22-25, 24-26

Süre: 84 dakika (23, 29, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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