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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:22
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Eylül Akarçeşme, Anthi)Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren, Eylül Akarçeşme, Anthi)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 25-23, 16-25, 16-25, 11-25

Süre: 108 dakika (30, 26, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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