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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)Lokomotiv Kaliningrad: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova,...

18.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:31
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Ivaylo Ivanov (), Wim Cambre (Belçika)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic ()

Lokomotiv : Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova, Voronkova, Galkina)

Setler: 25-22, 25-11, 25-18

Süre: 68 dakika (26, 19, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.

VakıfBank, grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, üst üste 11. kez Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA
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