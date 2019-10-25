Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Atlasglobal Yeşilyurt-VakıfBank (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
Yarın:
15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
17.30 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
27 Ekim Pazar:
14.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)
16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Cengiz Göllü)
17.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)