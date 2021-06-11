Voleybol: Grup Müsabakaları
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Voleybol Kadınlar grup müsabakalarının Malatya etabı başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Voleybol Kadınlar grup müsabakalarının Malatya etabı başladı.
Müsabakalarda Kayseri Olimpik Gençlikspor, Kayseri Voleybol, Malatya Arapgirspor ve Malatya Yeşilyurt Belediye Spor takımları mücadele edecek.
Müsabakalar 11-13 Haziran tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda oynanacak.
Açılış maçında Kayseri Olimpik Gençlikspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 26-24, 25-21 ve 25-18 sayılarla seti 3-0 alarak galip geldi.
Voleybol İl Temsilcisi Baki Alpaslan, katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye