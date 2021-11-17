Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Raymond Haamberg ( Hollanda ), Siarhei Budzeika ( Belarus )

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)

Marek Union-Ivkoni: Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev, Tsvetanov, Damyanov (Mehandzhiyski)

Setler: 25-17, 25-15, 25-11

Süre: 57 dakika (20, 19, 18)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu ilk maçında ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni'yi 3-0 yendi.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi?