Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
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Voleybol: Erkekler Balkan Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHalkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Luboteni: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim...

Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
12.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:23

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Luboteni: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim Rexhepi, Bardhyl Hajdaraj, Butrint Bytyci, Izjadin Azemi (Armend Berisha, Adriatik Berisha, Ridvan Grainca, Artan Lumi, Blerton Hyseni

Setler: 25-10, 25-18, 25-12

Süre: 58 dakika (18, 21, 19)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası finali ilk maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yendi.

İki takım yarın bir kez daha karşıya gelecek ve Halkbank maçı kazanırsa Balkan Şampiyonu unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılacak.

Kosova takımının galip gelmesi durumunda, şampiyon altın set sonucunda belli olacak.

Kaynak: AA

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