Voleybol: Erkekler 1. Lig
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Voleybol: Erkekler 1. Lig

07.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:16
Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçta ilk seti 25-19, ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-22 alan Bigadiç Belediyespor, salondan galip ayrıldı.

Bigadiç Belediyespor'un antrenörü Tolga Altıntaş, maçın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Altıntaş, galibiyeti bir süre önce rahatsızlık geçirdikten sonra iyileşen Belediye Başkanı İsmail Avcu'ya armağan ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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